الخير فى أراضى الشرقية.. انطلاق موسم حصاد البصل الفلاحى والكيلو ب6 جنيه.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية، انطلاق موسم حصاد البصل الذى يعد من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية، فيما يوفر مصدر دخل يومى للعمالة اليومية من الرجال والنساء، وشهدت محافظة الشرقية هذا العام إقبال كبير من المزارعين على زراعة محصول البصل، حيث تم زراعة 32 ألف فدان بصل بزيادة قدرها 6 آلاف عن المستهدف زراعته بالشرقية.

وقال عدد من مزارعي البصل أن بداية الموسم مبشرة بالخير وسوف يتم انخفاض سعر البصل نتيجة للحصاد وان سعر الكيلو من الأرض بعروشه 6 جنيهات وأن البصل المنزرع بالشرقية هو النوع الايطالى لكونه المطلوب للتصدير.

وقال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم تحقيق المستهدف فى زراعة محصول البصل بزيادة قدرها ستة آلاف فدان عن المستهدف تحقيقه 26 ألف فدان، حيث بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول البصل بزمام المحافظة هذا العام 32 ألف فدان.

وعن مراحل زراعة البصل قال أهم مرحلة هى "مرحلة إنتاج الأبصال" وتتكون البذور في موسم النمو الثاني "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح خلطي بالحشرات, ويزرع البصل إما منفرد أو محمل على المحاصيل الأخرى، ويعتبر محصول البصل واحد من الحاصلات الزراعية، التي ازدادت معدلات الطلب عليها، نظرًا وتلبيتها لمعايير الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة بأغلب المنافذ التصديرية، وهي المسألة التي تفرض على المزارعين الالتزام بتطبيق كافة التوصيات الفنية، التي تضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وأفضل حصاد اقتصادى.



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