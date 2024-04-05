التحالف الوطنى ومؤسسة الجارحى يقيمان احتفالية يوم اليتيم بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الجارحي وأمانة التحالف الوطني بالفيوم.

كما نفذت المؤسسة ذات الاحتفالية في محافظات الجيزة والسويس كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة الجارحي هي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنطلاقه في مارس 2022، وتهدف إلى تحسين أوضاع الفئات والأسر والمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والدوليين؛ للوصول إلى مجتمع تنموي مُستدام، وفق منهجية وطنية تركز على المواطن وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم كمحور الاهتمام Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، من خلال تقديم خدمات أساسية ومجتمعية وتنموية متنوعة، وتعزيز مفهوم التطوع والمشاركة والوعي المجتمعي، وتحفيز الجهود الفردية والجماعية وبناء الشراكات وجذب الموارد؛ لإحداث التأثير الإيجابي البناءّ في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع كافة الفاعلين في الحكومة والمجتمع.



حفل يوم اليتيم في الفيوم (1)



يوم اليتيم في الفيوم



احتفالية كبرى ليوم اليتيم في الفيوم (3)



احتفالية يوم اليتيم في الفيوم