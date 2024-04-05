اعترافات لص محتويات المدارس فى السويس: بسرق بأسلوب كسر الكالون

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في السويس، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المدارس فى منطقة الجناين بالسويس.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة عن طريق كسر كالون الباب وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.