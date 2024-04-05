اسأل فلاحة ولا تسأل شيف.. "أم ياسمين" 30 سنة بتصنع كحك وبسكويت العيد.. فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

"والله بعودة يا رمضان".. يتبقى أيام قلائل على رحيل الشهر الكريم، شهر الخيرات والنفحات، فربح فيه من ربح، وفاز فيه من فاز، لتبدأ المنازل المصرية وخاصة في القرى في بدء تجهيز "كحك العيد والبسكويت"، وغيرها من حلويات عيد الفطر المبارك، فبمجرد أن تطأ قدمك أحد القرى، إلا وتجد رائحة كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك تفوح برائحة طيبة، كما أن تلك القرى تعج بها الفرحة والابتسامة ابتهاجا بلمة صناعة الكحك والبسكويت.

وحرص "اليوم السابع"، على إجراء لقاء مع الحاجة "أم ياسمين"، والتي قدمت أفضل الوصفات لعمل كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك داخل المنازل، وتوفير الكثير من النفقات على الأسر بدلا من الشراء بأسعار مضاعفة من المحال والمصانع، وخاصة أن هذا العمل يبدأ بلمة الأسرة والجيران وبث روح الفرحة والسعادة بين الجميع.

وقالت "أم ياسمين" خلال لقائها بـ"اليوم السابع"، أنه قديما الأسر تجتمع بأحد منازل الشارع، وتعم الفرحة بين الجيران والجميع ابتهاجا بعمل حلويات العيد من الكحك والبسكويت والبيتفور، وجميع أنواع مخبوزات العيد، ويتم إطلاق الزغاريد وترديد أغاني العيد والكحك على غرار "يا كحك العيد يا احنا.. يا بسكويت يا احنا" إلى أخر الأغنية الشهيرة التي كان يتم ترديدها في القرى.

وأضافت "أم ياسمين"، أنه بالنسبة لعجينة الكحك تختلف في إعدادها وتجهيزها عن عجينة البسكويت، سواء من حيث المقادير أو الإضافات اللازمة، وكذلك أيضا طريقة التجهيز، فكلا منها له طعمه ومذاقه الخاص، كما أن أحدها لابد من استخدام أدوات معينة في انتاج شكله النهائي، والبعض الأخر يكون يدويا، بالإضافة إلى أن هناك عدة أنواع للكحك "منها السادة أو المحشو بالعجوة أو الملبن أو القرفة".

فبالنسبة لتجهيز عجينة "الكحك" لكمية الـ 3 كيلو جرام من الدقيق، يتم وضع نصف كيلو سمن بلدي لكل كيلو دقيق، أي حوالي 1.5 كيلو سمن بلدي، ففي البداية يتم نخل الدقيق للتأكد من خلوه من أية شوائب، ثم يتم وضع "ضرس" ملح أي كمية بسيطة جدا، ثم كوب من السكر، ثم البيكنج بودر، ويتم تقليب المكونات جيدا، ثم بعد ذلك يتم تجهيز كمية بسيطة من "الخميرة" وإذابتها داخل كوب لبن، ثم يتم وضعها على المكونات، وبعد ذلك يتم وضع كيلو لبن دافي، على مراحل ويتم القليب جيدا.

وكشفت "ام ياسمين"، أنه بعد ذلك تقوم بـ"بس" العجين حتي يصل السمن والحليب لجميع المكونات، وحتي تصل لقوام جيد للعجين بحيث تكون في أفضل حالاتها عند التقطيع لبدء صناعة الكحك، ولا تلصق باليد، ثم تغطيتها بقطعة قماش جيدة وتركها لـ "ترتاح" بحيث تكون أفضل عند صناعة وعند التسوية أيضا.



كحك وبسكويت بعد التجهيز



إضافة السمن للدقيق



البسكويت



الزبدة الصفراء والسمن البلدي



الكحك



بسكويت العيد



بعد التسوية



تقطيع البسكويت



جمال كحك العيد



خلال عملية التقطيع



روعة البسكويت



كحك العيد بالقليوبية



كحك العيد في قرى القليوبية