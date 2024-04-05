اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالفيوم

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:49 م
إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالفيوم إسعاف- أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، الجمعة، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز ،ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق اسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ11 سيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه العام ، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 







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