أوكرانيا: إسقاط 13 مسيرة روسية فوق مناطق زابوروجيا وأوديسا ودنيبروبتروفسك

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، أن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة بدون طيار وخمس صواريخ فوق مناطق دنيبروبتروفسك وأوديسا وزابوروجيا خلال الليلة الماضية.



وقال الجيش الأوكراني، إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت الـ13 مسيرة الروسية من طراز شاهد، الذين تم إطلاقهم من شبه جزيرة القرم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشار إلى أن وحدات الدفاع المتحركة تمكنت من إسقاط جميع المسيرات الروسية التي تم إطلاقها الليلة الماضية.



ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشركاء مرة أخرى إلى توفير قدرات دفاع جوي إضافية، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت، لأوكرانيا في أعقاب الضربات الروسية المستمرة.