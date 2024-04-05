اليوم السابع
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أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار قرية التوفيقية.. فيديو وصور

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:11 م
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار قرية التوفيقية.. فيديو وصور أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار
دمياط - هيثم مراد

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أجواء احتفالية شهدتها قرية التوفيقية اليوم فى حفل إفطار جماعى أقامه أهل القرية، تضمن وجود 5000 شخص، وإعداد مائدة إفطار بلغ طولها 2 كيلو تقريبا، غير أن شباب القرية قرروا الاحتفال بهذا اليوم بطريقة مختلفة.


"التالتة شمال بتهز جبال" هتاف شباب قرية التوفيقية بمحافظة دمياط أثناء مشاركتهم فى حفل الإفطار اليوم، معلنين دعمهم للنادى الأهلى فى مواجهته مساء الجمعة أمام سيمبا التنزانى فى مباراة العودة للبطولة الأفريقية.


ويقول حسام الدين أحد المنظمين للحفل: " جماهير الكرة المصرية ستدعم الأهلى فى مشواره الأفريقى اليوم، مشيرا إلى أن شباب القرية قرروا الإعلان عن دعمهم المارد الأحمر بهذا الشكل".


وأضاف قائلا: " نتوقع فوز الأهلى بهدفين نظيفين أتوقع أيضا تألق الحارس الصاعد مصطفى شوبير مثل لقاء الذهاب، نتمنى رؤية الأهلى فى النهائى والفوز بالبطولة المفضلة له مجددا".


وتابع قائلا: "أهلاوى وزمالكاوى جميعنا اليوم خلف النادى الأهلى، قررنا الاحتفال هنا قبل المباراة بصعود الفريق للدور المقبل مستغلين هذه الأجواء الرائعة التى وفرها أهالى القرية اليوم".


وأضاف: "سعيد بمشاركتى اليوم فى هذا الحفل، أمر مبهج أن تكون جزء من عمل ناجح وما رأيناه يؤكد نجاح اليوم والخروج به بشكل لائق، سيكون اليوم أكثر فرحة بفوز الأهلى وصعوده الدور القادم من البطولة".

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (4)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (4)

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (5)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (5)

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (6)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (6)

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (1)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (1)

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (2)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (2)

 

أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (3)
أهالي دمياط يدعمون النادى الأهلي في حفل إفطار (3)






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