أمير الكويت للمواطنين: مشاركتكم فى الانتخابات جسدت الحس الوطنى

إيمان حنا

أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024م وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.

وثمن الشيخ مشعل مشاركة الكويتيين الفاعلة فى عملية التصويت، قائلا مشاركتكم فى الانتخابات جسدت الحس الوطنى، كما أعرب عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

وبعث أمير الكويت برقيات شكر إلى رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب ووزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نوره محمد المشعان ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد