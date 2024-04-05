أمريكا بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل لا تحمى المدنيين وسكان غزة على شفير المجاعة

كتب محمد شعلان

أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن إسرائيل لم تبذل ما يكفي من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة وسكان غزة على شفير المجاعة.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان، إنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري لتحسين الوضع الإنساني وحماية الأبرياء في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.