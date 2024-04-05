اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمريكا بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل لا تحمى المدنيين وسكان غزة على شفير المجاعة

الجمعة، 05 أبريل 2024 10:31 ص
أمريكا بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل لا تحمى المدنيين وسكان غزة على شفير المجاعة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن إسرائيل لم تبذل ما يكفي من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة وسكان غزة على شفير المجاعة.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان، إنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري لتحسين الوضع الإنساني وحماية الأبرياء في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.







غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

القاهرة الإخبارية

الاونروا

جرائم الاحتلال

شهداء غزة

اخبار غزة

معارك غزة

فصائل فلسطينية

مجلس الامن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة