أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: استمرار ضخ السلع واللحوم بمعارض أهلا رمضان

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الصحة: 21 مستشفى ومركز صحى تقدم خدمات الصحة النفسية بالمجان بالجمهورية

وزير السياحة والآثار يوجه الشكر لـ"مصطفى وزيرى" ويؤكد على الاستعانة بخبراته

الداخلية توزع مساعدات على أسر نزلاء مراكز الإصلاح.. فيديو

وزارة التموين: ضخ السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان مستمر

وزارة الصحة: الخط الساخن 105 يقدم كافة الاستفسارات عن أماكن تطعيم السعار

وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر وتحذر من حالة تبطل الصلاة.. إنفوجراف

وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل

وزارة التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

الخط الثالث للمترو يمد مواعيده غدا ساعة بسبب مباراة الأهلى وسيمبا

مجلس الوزراء: إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" يوليو المقبل لرصد السلع والأسعار