أجواء حارة يعقبها انخفاض حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب الأيام المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس متقلب خلال الأسبوع المقبل، حيث يشهد اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم إلى يوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4:3 درجة مئوية )، مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد: يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية من يوم الأربعاء القادم .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.