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أبو ماريا القحطانى.. تفاصيل مقتل القيادى العراقى بهيئة تحرير الشام فى سوريا

الجمعة، 05 أبريل 2024 11:00 م
أبو ماريا القحطانى.. تفاصيل مقتل القيادى العراقى بهيئة تحرير الشام فى سوريا هيئة تحرير الشام
وكالات

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أبو ماريا القحطانى.. قتل القيادى البارز هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطانى فى منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل فى شمال شرق سوريا.

أبو ماريا القحطانى هو اسم مستعار ولكن اسمه الحقيقى ميسر على عبدالله الجبورى، و كان القحطانى خاضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2012، وتـتهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا فى العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك، قبل توليه مناصب قيادية فى جبهة النصرة.

أعلنت هيئة تحرير الشام فى بيان استشهاد الشيخ أبو ماريا القحطانى جراء هجوم باستخدام حزام ناسف، نفذ على يدى عنصر ينتمى لتنظيم داعش.

يذكرأن، تسيطر "هيئة تحرير الشام" على مساحات شاسعة فى محافظة إدلب وأنحاء فى حماة وحلب واللاذقية.







أبو ماريا القحطانى

مقتل أبو ماريا القحطانى

سوريا

هيئة تحرير الشام




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