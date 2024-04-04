85% اختيارى و15% مقالى.. مواصفة أسئلة امتحانات الثانوى العام فى مادة الجغرافيا

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان الفصل الدراسي الثاني فى مادة الجغرافيا للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن نواتج التعلم علي مستوي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي: ينبغي أن تقس الورقة الامتحانية لمادة الجغرفيا مدي تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة في المرحلة الثانوية وهي:

استخدام أدوات التمثيل الجغرافي وتحديد العوامل الطبيعية التي تشكل سطح الأرض وتحديد النظم الحيوية على سطح الأرض وتوضيح العلاقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبشرية وتحديد دور الجغرافيا في تفسير الماضي والحاضر وتحديد دور الجغرافيا في توقع المستقبل تحانات و تعرف مفهوم جغرافية التنمية والتقويم التربوي وتوضيح النظم الطبعية على سطح الأرض . تحديد مجالات النظم البشرية وتوزيعاتها وتعرف أنماط النظم الاقتصادية وتوزيعاتها توضيح ملامح التنمية البشرية



وتحديد اختلاف الثقافات داخل الوطن الواحد مندل

وأعلنت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

-أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

-أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين الطلاب وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة تاريخ الامتحان وتنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، (حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).

وأوضحت أنه يجب أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان ( الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علميا وفنياً والأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافا اختبارية والزمن المخصص للامتحان الصفوف الصف الأول ساعة ونصف و الصف الثاني الثانوي ساعتين وأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.



وحددت الشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة:

تقيس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها استخدام المعلومات في مواقف جديدة واستخدام ما درسه الطالب من معلومات في ادراك العلاقات والقدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة والقدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج والتقويم والقدرة على صياغة الافكار بأسلوبه تالقدرة علي ابتكار افكار جديدة .



كما حددت الشروط الواجب توافره في نموذج الإجابة (مفتاح تصحيح الورقة الامتحانية) : إلا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر وأن تكون الإجابة محددة وواضحة وترك مساحة مناسبة الإجابة الأسئلة المقالية ويسمح للطالب بالاجابة على السؤال بأي إجابة منطقية دراسته في حدود ما يراعي عند إعداد محدادت

أما عن إجابة أسئلة الامتحان، أكدت الوزارة على أن تشمل ما يلي : الدرجة الكلية للامتحان وتشمل النهاية الكبرى والصغري وتحديد عدد مفردات كل سؤال وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال وتحديد درجة كل مفردة ويراعي عدم إدراج موضوعات الإطلاع والتعلم الذاتي والمعلومة الإثرائية في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني