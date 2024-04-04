7 نصائح للتخلص من توتر العضلات.. أبرزها تمارين التمدد والعلاج الحرارى

كتبت فاطمة ياسر

هل تجد صعوبة في الحركة والانحناءات، يجب التعرف علي طرق لتخفيف توتر العضلات من أجل تحسين المرونة والتخلص من التيبس، وفقا لموقع healthshots

ما أسباب توتر العضلات وتصلبها؟

1- التوتر والقلق

معظم الناس لا يدركون ذلك، لكن التوتر النفسي والقلق يمكن أن يظهرا على المستوى الجسدي، مما يؤدي إلى تصلب العضلات والتوتر. عندما يكون الجسم تحت الضغط، فإنه يطلق الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر، والذي يمكن أن يسبب شد العضلات.

-وضعية سيئة

قضاء ساعات طويلة في الجلوس على المكتب أو الوقوف بوضعية سيئة يمكن أن يجهد العضلات ويؤدي إلى التوتر والتصلب، خاصة في الرقبة والكتفين والظهر.

- الإفراط في ممارسة الرياضة

إن ممارسة نشاط بدني شاق أو رفع الأشياء الثقيلة دون الشكل المناسب يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العضلات، مما يؤدي إلى شدها وتيبسها.

- الجفاف

يمكن أن يؤثر نقص الترطيب المناسب على وظيفة العضلات ويزيد من احتمالية تشنجات العضلات وتوترها.

- قلة الحركة

يمكن أن تؤدي فترات عدم النشاط الطويلة، مثل الجلوس لفترة طويلة جدًا دون فترات راحة، إلى تصلب العضلات وتوترها.

- الظروف الصحية الأساسية

يمكن أن تساهم حالات مثل الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل واضطرابات العضلات في توتر العضلات المزمن وتيبسها.

- الإصابة

يمكن أن تؤدي الحوادث أو الإصابات أو الصدمات التي تتعرض لها العضلات إلى التوتر والتصلب كجزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم.

وقدم التقرير 7 نصائح لتخفيف التوتر العضلي، ومنها:

- تمارين التمدد

إذا كانت عضلاتك تؤلمك وتجد صعوبة في الحركة، فإن تمارين التمدد المنتظمة يمكن أن تساعد في تخفيف توتر العضلات وتحسين المرونة. ركز على تمديد مجموعات العضلات الرئيسية، مثل الرقبة والكتفين والظهر والساقين، من خلال دمج تمارين التمدد اللطيفة في روتينك. سوف يساعد على إحماء العضلات والتحرك بسهولة.

- التدليك

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التيبس والتوتر في العضلات إلى تقصير ألياف العضلات وتقييد الحركة. إن تدليك عضلاتك يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتخلص من توتر العضلات وتعزيز الاسترخاء" . فهو يساعد على زيادة درجة حرارة الأنسجة الرخوة بحيث يمكن إرخاء العضلات المشدودة.

- العلاج الحراري

إن تطبيق الحرارة على العضلات المتوترة يمكن أن يساعد في زيادة تدفق الدم واسترخاء العضلات. يمكنك استخدام وسادة التدفئة أو منشفة دافئة أو أخذ حمام دافئ لتهدئة مناطق التوتر العضلي وعدم الراحة. بدلًا من ذلك، حاول استخدام غلاف حراري أو فرك حراري موضعي للحصول على راحة فورية.

