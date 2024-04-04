6 فوائد عظيمة لاستهلاك الزنجبيل يوميا.. يفقدك الوزن ويقلل الالتهاب

كتبت مروة هريدى

قليل من الأعشاب لديها إمكانات كبيرة في مجال الأدوية الطبيعية مثل الزنجبيل، فهو مفيد للصحة بشكل لا يصدق، حيث يدعم العلم الحديث مزايا استهلاك الزنجبيل يوميًا وبشكل منتظم، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 6 فوائد صحية لاستهلاك الزنجبيل يوميًا.

تقليل الالتهاب

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، لكن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض مختلفة، يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.



تخفيف الغثيان



يستخدم الزنجبيل كعلاج للغثيان ودوار الحركة، حيث يعترف الأطباء والخبراء بفعاليته في تخفيف الغثيان بعد العلاج لدى مرضى السرطان، وغالبًا ما يكون ذلك دون الآثار الجانبية للأدوية التقليدية المضادة للغثيان.



رفيق العلاج الكيميائي



غالبًا ما يعاني المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان المنهك كأثر جانبي، ويشير بحث نُشر عام 2023 في مجلة "Nutrients" إلى أن مكملات الزنجبيل قد تقلل من حدوث القيء الحاد الناجم عن العلاج الكيميائي ويمكن أن تساعد في تخفيف هذا الانزعاج، مما يوفر الراحة لأولئك الذين يعانون بالفعل من قسوة علاج السرطان.



فقدان الوزن



تشير الأبحاث المنشورة في Taylor and Francis Online إلى أن مكملات الزنجبيل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.



انخفاض نسبة السكر في الدم



في مكافحة مرض السكري من النوع 2، يظهر الزنجبيل كحليف جيد. أظهرت الدراسات التي أجرتها المجلة الإيرانية للأبحاث الصيدلانية أن الاستهلاك اليومي لمسحوق الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، وهي علامة للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، هذه النتائج تبشر بالخير للأفراد الذين يديرون مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.

