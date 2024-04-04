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6 أيام.. تفاصيل موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

الخميس، 04 أبريل 2024 01:53 م
6 أيام.. تفاصيل موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص حسن شحاتة - وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير العمل حسن شحاتة، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل 2024، وتستمر حتى يوم الأحد، الموافق 14 أبريل الجارى، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل، أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، الصادر أول أمس الأربعاء، والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9  أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك".

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.







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