5 مشاكل جلدية شائعة في الربيع.. أبرزها الإكزيما

كتب حسام الشقويرى

تحتاج البشرة إلى عناية إضافية في وقت الرياح الموسمية حيث تتسبب الرطوبة المصاحبة للرياح الموسمية في بعض الأحيان للإصابة ببعض الاعراض بداية من التعرق الزائد إلى الحساسية والالتهابات وفقا لما نشره موقع helpguide

مشاكل الجلد الشائعة وقت الرياح الموسمية



1. حب الشباب أو البثور أو الرؤوس السوداء

يمكن أن يؤدي التعرق الزائد بسبب الرطوبة الموجودة في الجو والفرك المفرط وتنظيف الجلد إلى ظهور حب الشباب والبثور والعرق والرطوبة يجعلان الجلد أرضًا خصبة للبكتيريا المسببة لحب الشباب.

2. الأكزيما

تسبب جفاف الجلد واحمراره وتقرحاته التي تسبب الحكة باستمرار. يحدث هذا بسبب ضعف حاجز الجلد. الطريقة المؤكدة لمحاربتها هي الحفاظ على ترطيب البشرة بتركيبة خفيفة الوزن واستشارة طبيبك إذا كانت بشرتك حساسة للغاية.

3. مشاكل القدمين

هذه عدوى فطرية موسمية شائعة تسبب ظهور بثور وبقع صفراء سميكة على القدمين وأظافر القدمين.و تشققات في القدمين وتسبب حكة شديدة. ويمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى النزيف. والطريقة السهلة لمنع ذلك هي الحفاظ على جفاف القدمين واستخدام مسحوق القدم المضاد للفطريات.

4. فرط التصبغ

يجب استخدام واقي الشمس في كل موسم، وعدم ارتدائه يمكن أن يسبب تصبغات على الجلد.



5. التهاب الجريبات

وهذا أمر شائع جدًا خلال موسم الأمطار حيث تصبح بصيلات الشعر مسدودة وملتهبة مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صغيرة على سطح الجلد. عند تجاهلها يمكن أن تصبح بثور مليئة بالقيح. يعد الحفاظ على نظافة مسام الجلد طريقة سهلة لتجنب هذه الحالة.

نصائح وارشادات

1. فروة الرأس والجلد الرطبان هما موطن لتكاثر الفطريات والبكتيريا والسبب الرئيسي لمشاكل الجلد. لذا، حاول أن تبقيها جافة.

2. الأمر نفسه ينطبق على القدمين أيضًا. تجنب الأقدام المبللة. لا تتجول بأحذية أو جوارب مبللة لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

3. اغسل وجهك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا باستخدام منظف خالٍ من الصابون.

4. حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الماء على فترات منتظمة. الجلد الذي يتم ترطيبه من الداخل سوف يتوهج من الخارج.

5. تجنب ارتداء المجوهرات الصناعية التي من الممكن أن تهيج الجلد.

