اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 02:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

4 شهداء بينهم طفلان فى قصف إسرائيلى على منزل يؤوى نازحين غرب رفح

الخميس، 04 أبريل 2024 12:38 ص
4 شهداء بينهم طفلان فى قصف إسرائيلى على منزل يؤوى نازحين غرب رفح غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وسقوط عددا من المصابين فى قصف إسرائيلى على منزل يؤوى نازحين غرب رفح، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32.975 شهيدا و75.577 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.

وقال الصليب الأحمر الدولي، إن مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين، مؤكدا أن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يقتلون.







غزة

رفح

الاحتلال الإسرائيلى

حرب غزة

قصف إسرائيلى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة