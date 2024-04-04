129 ألف طن مواد غذائية.. مساعدات مصرية ضخمة لغزة منذ بدء العدوان.. إنفوجراف

جينا وليم

كشف مصدر مطلع أن حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغت 10.868ألف طن أدوية ومستلزمات طبية، 10.235 ألف طن وقود، 129.329 الف طن مواد غذائية، 26.364 ألف طن مياه، كما تم إدخال 123 سيارة إسعاف، 43.073 ـلف طن من الخيام والملابس.



كما أعلن المصدر أن حجم المصابين والأفراد الذى تم استقبالهم في مصر منذ بداية العدوان على قطاع غزة وصل إلى 3706 مصابين، 6071 مرافقا وحالات إنسانية، 64607 فلسطينيين من مزدوجى الجنسية، 6231 مصريين، كما تم استقبال 582 رحلة جوية بمساعدات من دول العالم.