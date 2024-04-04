اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

الخميس، 04 أبريل 2024 02:00 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية،ومتابعة امتحانات شهر مارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، بتوجيهات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

وحرص الدكتور علاء جودة، على تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الطلاب عن شهر مارس، موجهاً بممارسة الأنشطة بمختلف أنواعه، كما تفقد وكيل المديرية ، فصول مدرستي الربع الابتدائية  والاعدادية التابعتين لإدارة بلطيم التعليمية ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي ، كما تفقد الفصول، والمكتبة وأدار نقاش مع الطلاب.

وأكد الدكتور علاء جودة ، على انتظام الدراسة ب 2374 مدرسة  بمحافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألف و165 طالب بالمحافظة،  موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

تفقد وكيل مديرية التربية والتعليم للمدارس
تفقد وكيل مديرية التربية والتعليم للمدارس

 

جانب من التفاعل بين وكيل تعليم كفر الشيخ والطالبات
جانب من التفاعل بين وكيل تعليم كفر الشيخ والطالبات

 

مناقشة وكيل المديرية للطالبات
مناقشة وكيل المديرية للطالبات

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

مدارس

اخبار التعليم

ممارسة الأنشطة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة