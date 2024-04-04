وكالة الجداوى التاريخية تستقبل معرض منصة أيادى مصر لدعم الحرفيين.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" إبداعات نجوم مدارس الصم والبكم وطلبة المدارس الفنية حول الأقصر، في معرض مقام داخل وكالة الجداوى التاريخية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك ضمن سلسلة معارض منصة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية في الأماكن الأثرية، حيث أشرف على إقامة المعرض بالوكالة حسين الحداد مدير منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بإسنا، وعمر فخري الكوترى مفتش آثار بالمنطقة، ومحمد محي مفتش آثار بالمنطقة، ونجوي علي النوبي منسق أيادي مصر بالمحافظة.

وصرح عمر فخري الكوترى مفتش آثار بمنطقة الآثار الإسلامية والقبطية بإسنا، إن المعرض يعتبر من أهم الخطوات لدعم الحرف اليدوية والطاقات الشبابية والطلبة والفتيات والسيدات حول المحافظة، حيث أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، فتح تلك المعارض في المواقع الأثرية حول الأقصر، ويتم تيسير كافة السبل اللازمة لإنجاح تلك المعارض وإدخال السعادة لدى العارضين الذي يصنعون منتجات مميزة بأيادي مصرية خالصة.

ويضيف مفتش آثار بمنطقة الآثار الإسلامية والقبطية بإسنا، لـ"اليوم السابع"، إن الشرط الرئيسي في استقبال تلك المعارض حول المواقع الأثرية أن يتم العمل بكل جدية في الحفاظ على الموقع الآثرى خلال فترة إقامة المعارض بالتعاون مع منصة أيادي مصر وكافة العارضين المشاركين فيها، لتكون فرصة كبيرة لهم لتقديم منتجاتهم في المواقع الأثرية حول المحافظة.

ومن جانبها تقول نجوى على مسئولة المعرض بوكالة الجداوى، إنه ضمن سلسلة معارض منصة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية في الأماكن الأثرية، تم تنظيم المعرض داخل وكالة الجداوى التاريخية بعد إنتهاء معرض في معبد الأقصر، والذى يحتوى على مجموعة من الحرف المتميزة لمشاركين من ذوى الهمم والمدارس الفنية والحرفيين وتشمل الألباستر والمفروشات والمنقوشات وغيرها من المعروضات البديعة لدعم نجوم تلك الحرف، حيث إن المعرض يتم برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتضيف نجوى على مسئولة منصة أيادي مصر بديوان محافظة الأقصر، إنه قام مسئولي منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بمدينة إسنا، بعمل جولة داخل المعرض، حيث تفقد كل من عمر فخري الكوترى مفتش آثار بالمنطقة، ومحمد محي مفتش آثار بالمنطقة، أجنحة المعرض المقام بإشراف وتنظيم من المنصة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية، والذي يضم 22 من العارضين والعارضات من حول المحافظة.



شرح تفاصيل معرض أيادي مصر بوكالة الجداوى التاريخية



فعاليات المعرض داخل وكالة الجداوى التاريخية



معرض منصة أيادي مصر للحرف اليدوية بوكالة الجداوى



نجوى على رئيس وحدة منصة أيادي مصر بالأقصر