وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيرتيه الأسترالية واليابانية التطورات فى غزة

عمان (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء ووزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الخميس، مع نظيرتيه الأسترالية بينى وونغ، واليابانية يوكو كاميكاوا، تطورات الأوضاع فى غزة وضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما الصفدى من نظيرتيه الأسترالية واليابانية ، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم.

وأكد الصفدي ونظيرته الأسترالية على ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة الإنسانية وضمان حرية حركتهم وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بشكل فوري وكاف لجميع أنحاء القطاع فيما قدم التعازي في المواطنة الأسترالية التي كانت بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة العاملين مع المطبخ المركزي العالمي.

وأعرب وزيرالخارجية الأردني عن شكره لنظيرته الأسترالية على استئناف بلادها تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.

كما بحث الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وإدخال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع..مثمنا قرار اليابان استئناف دعمها لوكالة الأونروا..مؤكداً على ضرورة دعم الوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غرة.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أهمية قرار اليابان استئناف دعم الوكالة وأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للوكالة على قدرة الوكالة القيام بدورها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملها الخمس.

وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود وإيجاد آليات تسهم في إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لجميع أنحاء القطاع، ووجوب احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال الصفدى إن توفير الحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني..مشددا على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري.

وبحث الصفدي ونظيرته اليابانية العلاقات الثنائية والتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين اللذين يحييان هذا العام ذكرى سبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية ، فيما أعرب وزير الخارجية الأردني عن شكره على الدعم الذي تقدمه اليابان للمملكة.