وزير خارجية إيطاليا: الحوار مع موسكو صعب إن لم يكن مستحيلاً

أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تايانى، أنه فى ظل الحرب المستمرة فى أوكرانيا، أصبح الحوار مع الاتحاد الروسى صعبًا إن لم يكن مستحيلاً.



وقال تايانى - فى تصريحات على هامش الاجتماع الوزارى لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل، والذى تناول أيضًا موضوع العلاقات مع الكرملين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - : "نحن ننتقد روسيا بشدة وندين الخيارات التى اتخذتها، ولكن أمل أن يعود السلام فى أقرب وقت ممكن، وأن نستأنف أيضًا العلاقة الإيجابية مع روسيا".



وأشار وزير الخارجية الإيطالى إلى أن تدهور العلاقات مع موسكو لم يأت من جانب بلاده، بل نتيجة رغبة روسيا فى توسيع حدودها وهذا يتعارض مع القانون الدولى.



وحسب تاياني، فإن "روسيا ستكون محاوراً فى المستقبل"، وقال: "إنها دولة عظيمة، لكننا فى هذه اللحظة ندين بشدة ما تفعله فى أوكرانيا. لقد جرى ارتكاب جرائم حرب".



ورأى وزير الخارجية الإيطالى إلى أنه "سنحتاج لمواصلة التحدث مع روسيا فى المستقبل، كما هو الحال مع الجميع على الساحة الدولية، دون المساس بحقيقة أننا فى جانب وهم على الجانب الآخر، إلا أن الحوار مستحيل الآن بسبب ما اتخذت من خيارات غير مقبولة بالنسبة لنا".