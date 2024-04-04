وزير الدفاع الروسى: تورط كييف فى هجوم فرنسا ونأمل أن لا تكون فرنسا ضالعة

وكالات

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن "هناك معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم الهجوم الإرهابي" الذي شهدته موسكو مؤخراً.

وأضاف شويجو، في التصريحات التي أوردتها وزارة الدفاع الروسية، أن "نظام كييف لا يفعل أي شيء دون موافقة المشرفين الغربيين عليه. ونأمل في هذه الحالة ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية وراء ذلك".

من جهته، قال ليكورنو خلال حديثه مع شويجو، إن باريس "تدين بشدة الهجوم الإرهابي" الذي وقع في "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو، وفق وزارة الدفاع الفرنسية.