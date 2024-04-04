اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 09:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأمريكى: يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

الخميس، 04 أبريل 2024 08:48 م
وزير الخارجية الأمريكى: يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، موضحا أن واشنطن لا تقبل الأوضاع القائمة هناك فى اللحظة الراهنة

واعتبر أنه إذا لم تشهد الولايات المتحدة التغييرات التي ترغب في رؤيتها من قبل إسرائيل فإنها سوف تضطر إلى تغيير سياساتها.

وأضاف بلينكن أن الهجوم المروع هذا الأسبوع على موظفي الإغاثة في غزة لم يكن الحادث الأول ويجب أن يكون الأخير، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية الأولى في غزة هي لحماية المدنيين وضمان أمن فرق الإغاثة وعلى إسرائيل أن تكون على مستوى الحدث.

وشدد على أن المساعدات التي دخلت حتى الآن إلى قطاع غزة غير كافية ومن غير المقبول استمرار ذلك







أنتوني بلينكن

غزة

قطاع غزة

فلسطين

العدوان على غزة

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة