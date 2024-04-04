وزير الخارجية الأمريكى: يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، موضحا أن واشنطن لا تقبل الأوضاع القائمة هناك فى اللحظة الراهنة

واعتبر أنه إذا لم تشهد الولايات المتحدة التغييرات التي ترغب في رؤيتها من قبل إسرائيل فإنها سوف تضطر إلى تغيير سياساتها.

وأضاف بلينكن أن الهجوم المروع هذا الأسبوع على موظفي الإغاثة في غزة لم يكن الحادث الأول ويجب أن يكون الأخير، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية الأولى في غزة هي لحماية المدنيين وضمان أمن فرق الإغاثة وعلى إسرائيل أن تكون على مستوى الحدث.

وشدد على أن المساعدات التي دخلت حتى الآن إلى قطاع غزة غير كافية ومن غير المقبول استمرار ذلك