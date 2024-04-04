وزير التموين: توفير منتجات كعك العيد فى منافذ الوزارة بتخفيضات 25%

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المنتجات الخاصة بعيد الفطر المبارك بأسعار مناسبة، تيسيرا على المواطنين، كما يتم طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، واستعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث يزداد معدلات الاستهلاك.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن المجمعات الاستهلاكي تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

وأعلنت الوزارة تدوين جميع الأسعار على السلع قبل وبعد التخفيض، لافتا إلى أن الزيت خليط 700 جرام 60 جنيها بدلا من 75 جنيها والدقيق 28.5 بدلا من 31.5 جنيها، وعبوة سمن 135 جنيها بدلا 185 والأرز الهندى المستورد 25 بدلا من 30 جنيها والسكّر 27 جنيها، مع طرح منتجات كعك العيد بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.