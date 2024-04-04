اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة العدل النمساوية: تعديل التشريعات نحو مزيد من التشديد فى قضايا التجسس

الخميس، 04 أبريل 2024 01:55 م
وزيرة العدل النمساوية: تعديل التشريعات نحو مزيد من التشديد فى قضايا التجسس الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، أنه سيتم تعديل التشريعات فى البلاد نحو مزيد من التشديد فى قضايا التجسس.

وقالت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، إن التشديد في العقوبات لن يكون قاصرا على التجسس في البلاد، بل سيشمل التجسس على المنظمات الدولية العاملة في النمسا أو التجسس على دول أخرى من الأراضى النمساوية.

وأضافت الوزيرة يجب علينا التأكد من أن جميع أنشطة التجسس في النمسا تخضع للعقاب بغض النظر عمن تستهدفها، وأنه يجب سد كافة الثغرات في القانون الجنائى.

يذكر أن النمسا كشفت مؤخرا عن قضية تجسس كبرى لصالح روسيا تورط فيها المسؤول السابق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور إيجيستو أوت وهو معتقل و يجري محاكمته حاليا.







وزيرة العدل النمساوية

النمسا

التجسس

قضايا التجسس

الأراضى النمساوية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة