وزارة الصحة توجة رسالة هامة حول الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان بالتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم للحماية من مضاعفاته الخطرة حال الإصابة به.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تقدم الكشف والعلاج بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمى أو hpv.

وأضافت وزارة الصحة والسكان "ينتقل فيروس السنط التناسلى باللمس فقط بمعنى لو حد سليم لمس المنطقة المصابة لآخر حامل للفيروس تتنقل له العدوى".

وأوضحت وزارة الصحة: عند السيدات يمكن أن يتطور المرض ويسبب سرطان عنق الرحم والرجال يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس أو يصابوا بالسنطات التناسلية.

- ️وتابعت : التطعيم موجود منه نوعين فى مصر نوع للسيدات فقط بيقى من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات والرجال بيقى من السنطات التناسلية وسرطان عنق الرحم.

واستكملت : التطعيم جرعتين أو ثلاثة حسب السن يمكن أن يتم الحصول عليه من سن تسع سنوات.