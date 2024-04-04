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وزارة الصحة: الخط الساخن 15335 مختص باستفسارات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الخميس، 04 أبريل 2024 10:37 ص
وزارة الصحة: الخط الساخن 15335 مختص باستفسارات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تغطي 11 تخصص طبي، وتقدم خدماتها للأشخاص الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الخط  الساخن 15335 مخصص لتقديم الاستفسارات عن المبادرة والكشف والتسجيل بها.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وأضاف الوزارة أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

يذكر أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.







الصحة

التدخلات الجراحية

قوائم الانتظار



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