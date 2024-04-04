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وزارة الصحة: الخط الساخن 105 يقدم كافة الاستفسارات عن أماكن تطعيم السعار

الخميس، 04 أبريل 2024 10:33 ص
وزارة الصحة: الخط الساخن 105 يقدم كافة الاستفسارات عن أماكن تطعيم السعار وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن 105 يقدم كافة الاستفسارات والمعلومات والبيانات عن تلقي جرعات تطعيم السعار فى مستشفيات الوزارة او وحداتها الصحية.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على تطعيم السعار بواقع 3 جرعات للوقاية من المرض، على أن تكون جرعات من تطعيم السعار خلال 28 يوما وجرعة بعد سنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: البعض لديه حيوانات في البيوت ويخشى التعرض للعقر أو الخربشة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أنه ولمدة عامين يصبح الشخص فى مأمن تام عن الإصابة بالسعار حال التعرض لعقر الحيوانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصحه
ااخط الساخن للاستفسار عن اماكن تلقي تطعيم السعار 

 

 







الصحة

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وزاره الصحه



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