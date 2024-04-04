وزارة التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) على ان تصل الكميات خلال اشهر مايو ويوليو وأغسطس 2024 مع آستمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

على جانب آخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر للتشجيع على توريد المحصول لانتاج السكر المحلى ، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" ، كما يتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وغيرها من الحوافز الأخرى