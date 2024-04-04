وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر وتحذر من حالة تبطل الصلاة.. إنفوجراف

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2024 ، و أكدت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هى نفس ضوابط العام الماضى، وتعمل المديريات بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة ايضا ، أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد..وذلك على النحو الآتى:

• صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

• تقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات.



• المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

• تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

• عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء.

• إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

• إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

• لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

• إن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة مكروهة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.

• الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.