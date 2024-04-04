والد شهيد الجدعنة بالغربية يبكى بجوار نعش نجله حزنا على فراقه

الغربية مصطفى عادل

خيم الحزن على قلب محمد صبري البرلسي والد الشاب إبراهيم البرلسي شهيد الجدعنة، والذى غرق في ترعة الملاحة بطنطا، بعدما قفز في المياه بدون تردد في محاولة لانقاذ ركاب سيارة سقطت في الترعة صباح اليوم الخميس.

وجلس والد شهيد الجدعنة، بجوار نعشه في المسجد الكبير ودخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على فراق نجله، ممسكا بالمصحف الشريف ويقرأ القرآن الكريم له.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة شهيد الجدعنة، وتجمع افراد عائلته وجيرانه واصدقائه داخل المسجد لاداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر.



