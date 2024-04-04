واشنطن بوست: دعم بايدن لإسرائيل لم يتغير رغم توبيخه لها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من توبيخ الرئيس الأمريكى جو بايدن لإسرائيل بسبب هجومها على قافلة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، التى كانت تقوم بتسليم مساعدات الغذاء للفلسطيين فى قطاع غزة، إلا أن سياسة بايدن مع إسرائيل لم تتغير، مشيرة إلى أن بيانه الغاضب فى هذا الأمر يسلط الضوء على التناقض المتزايد بين خطابه الذى يزداد صرامة إزاء تل أبيب وسياسته من الدعم الثابت لها.

وكان 7 من العاملين فى منظمة الإغاثة المطبخ المركزي العالمي، قتلوا فى ضربة إسرائيلية استهدفت قافلتهم، مما أثار غضبا عالميا، حيث كان ستة من الضحايا من الأجانب بينهم أمريكى- كندى، وبريطانيين واسترالى. وأصدر بايدن توبيخا مباشر لإسرائيل، فى خطوة نادرة، لخلقها الظروف التى جعلت توزيع المساعدات داخل غزة صعبة جدا ومميتة.

وقال بايدن فى بيانه أن هذا ليس حادثا فرديا، فهذا الصراع كان واحدا من بين الأسوأ فى الذاكرة الحديثة من حيث عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا. وهذا سبب كبير جعل توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة شديدة الصعوبة، لأن إسرائيل لم تفعل ما يكفى لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون توصيل المساعدات التى يحتاجها المدنيون بشدة.

وتقول واشنطن بوست إنه برغم هذا البيان، فإنه لا يوجد مؤشر على أن موت عمال الإغاثة سيسفر عن أى تغييرات كبرى فى دعم إدارة بايدن الثابت للدولة العبرية. فهذه الإدانة الحادة من قبل بايدن تمثل أحدث نموذج لما يقول الخبراء والمستشارين الخارجيين - وحتى مسئولى بايدن أنفسهم- أنه نهج متناقض بشكل متزايد إزاء حرب إسرائيل على غزة المستمرة منذ ستة أشهر.

ففى حين أظهر بايدن استعدادا خلال الشهرين الماضيين لاستخدام خطاب أكثر صرامة مع إسرائيل، إلا أنه حتى الآن غير مستعد لمزج انتقاداته بضغوط محددة. فبايدن ومسئولويه لا يرغبون بشكل كبير فى فرض إجراء عقابى على إسرائيل، مثل تعليق مبيعات الأسلحة أو ربطها بشروط، برغم الإحباط من طريقة إجرائها للحرب، بحسب ما قال مستشارو البيت الأبيض، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لمناقشة مداولات داخلية.

فبعد ساعات من بيان بايدن الغاضب والحزين بشأن العاملين فى المطبخ المركزى العالمى، قال متحدث البيت الأبيض جون كيربى إن دعم الإدارة لإسرائيل لن يتغير.