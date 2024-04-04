هيئة الرعاية الصحية تستقبل السفير الفرنسي بمصر لزيارة منشآتها فى الأقصر

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، وهي أولى محافظات الصعيد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن زيارة السفير الفرنسي شملت جولة إلى مستشفى الكرنك الدولي، التي تتبع للهيئة في الأقصر، حيث اطمئن خلالها على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين للسياحة العلاجية من دولة فرنسا، بالإضافة إلى تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية، والغرف والأجنحة الفندقية، وأنظمة العمل الرقمية بها.

وعبر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديره لزيارة السفير الفرنسي للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في الأقصر، وتثمينه للجهود المبذولة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في مصر، كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات الطب والصحة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التفاهم والتعاون في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والتكنولوجيا الطبية، وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق الطبية في البلدين، وبحث سبل تطوير البرامج التدريبية والتبادل العلمي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التطور والابتكار في شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوافدين للسياحة العلاجية في مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر، وعبر عن إعجابه بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى والفندقية بالمستشفى، وبمهارة الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين المميزين بالمستشفى، وأنظمة العمل الإلكترونية بها، معبرًا عن ذلك للوافدين للسياحة العلاجية، قائلاً: "أنتم في أيدٍ أمينة"، واختتم زيارته بتدوين كلمة في دفتر زيارات المستشفى، معرباً فيها عن إعجابه بالمستشفى، وشكره لفريق العمل، قائلاً: "أنا ممتن جدًا ومنبهر بهذه المستشفى وفريق العمل المتميز بها".

وعبّر الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، عن فخره بزيارة السفير الفرنسي لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وإشادته بمهارة الأطباء وبذل ما في وسعهم من أجل المرضى بكل أمانة وثقتهم البالغة في الخدمة الصحية المقدمة للجالية الفرنسية بالأقصر بعدما شاهدوا انعكاس رؤية مصر المستقبلية في المنظومة الصحية الجديدة.