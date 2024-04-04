هيئة الدواء تكشف الوقت الأمثل لتناول أدوية الضغط.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية أن الوقت الأمثل لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان بعد صلاة التراويح؛ لتجنب الإحساس بالدوار.​

وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

وكانت نصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب أي نظام يعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء فقط؛ للحفاظ على صحة الجسم، وإنقاص الوزن بطريقة صحية؛ حيث أن تنوع الوجبات ضروري في شهر رمضان.​

وجاءت نصائح هيئة الدواء منتضمنه النقاط التالية :-

-تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.​

-تناول الحبوب الكاملة: تُشعرك بالشبع لفترة أطول.​

-تناول البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.​

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم: تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.​

-تناول كميات قليلة من الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات.​

-اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم.​

-قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة: تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.​

-مع اتباع هذه النصائح، ستتمكن من الاستمتاع بشهر رمضان الكريم دون الإضرار بصحتك.​