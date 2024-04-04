نقابة تجاريين القاهرة تقرر مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 15 أبريل

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، عن مد قبول تجديد الاشتراك أو الاشتراك لأول مرة بيرنامج الرعاية الصحية حتى 15 أبريل الجارى، فيما عدا أيام العطلات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك من خلال منفذ رمسيس "30 ش رمسيس - وسط البلد - القاهرة" من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر خلال شهر رمضان، فضلا عن إتاحة إمكانية التجديد أونلاين من خلال موقع النقابة الإلكترونى.



وأشارت نقابة تجاريين القاهرة، إلى أن بطاقات العضوية بالبرنامج والدليل سيبدأ إرسالهما عبر البريد السريع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، حيث يتسلمها العضو خلال (أسبوع) عمل على العنوان المحدد بمعرفته، مؤكدة أنه لن يتم إصدار أى خطابات تحويل للجهات العلاجية لطالبي الإشتراك إلا بعد استلام الدليل وبطاقات العضوية من البريد السريع وبالنسبة للمشتركين الجدد ، فسيتم ذلك وفقا للقواعد السارية.

وكانت قد أعلنت "نقابة تجاريين" القاهرة، فتح باب الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية "المدعم" لعام 2024، اعتبارا من 17 ديسمبر 2023، وحتى 31 مارس 2024، مشيرة إلى إمكانية تجديد الاشتراك من خلال الموقع الالكترونى للنقابة: www.cairotogpay.com.