نقابة القراء ومشيخة عموم المقارئ المصرية تهنئان الرئيس بولايته الجديدة

كتب لؤى على

تقدمت نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة.

وقال الشيخ حشاد: إن المشيخة والنقابة تعيش سعادة غامرة فى هذه الليلة التى تعد ليلة القدر وخاصة بمناسبة ولاية الرئيس الجديدة.

أضاف الشيخ حشاد: ومما زاد من سعادة أهل القرآن أيضا أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصا من وزارة الأوقاف المصرية على مزيد من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسة وزير الأوقاف، وتضم في عضويتها نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى.

وتتقدم نقابة قراء الجمهورية ومشيخة المقارئ المصرية بخالص الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترفعان الدعاء الى الله أن يوفقه ويسدد خطاه فى ولايته الجديده كما يتقدمان بالشكر والتقدير والدعاء الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأن يمده الله بمدده، ويسدد خطاه وكل عام و مصرنا الغالية بخير وسلام.