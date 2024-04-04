نقابة العاملين بالسياحة تدين استهداف الكيان الصهيونى عمال الإغاثة الدولية في غزة

كتبت آية دعبس

استعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق الإحداث الدامية التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار قيام العدو الإسرائيلي بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية التى لحقت بعمال الإغاثة الدولية .

وأدان مجلس إدارة النقابة العامة، في اجتماعه برئاسة محسن اش الله رئيس النقابة العامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الغارات الإسرائيلية المستمرة والمتعمدة لإبادة الشعب الفلسطيني، والتي استهدفت استمرار عمال الإغاثة الدولية التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي الخيري وهم يؤدون واجبهم الإنساني لتوفير الغذاء للمتضررين من العدوان مما أدي الي مقتل 7 من هؤلاء المتطوعين من جنسيات مختلفة بما يؤكد علي تعمد ارتكاب العدو لأبشع الجرائم الإنسانية التي أقرتها المواثيق و الأعراف الدولية وحرمتها جميع الأديان السماوية السمحاء .

وناشدت النقابة العامة للسياحة والفنادق باسم 5 ملايين عامل كافة المنظمات الأممية وحقوق الإنسان بسرعة التدخل لوقف هذه المجازر واتخاذ إجراءات عاجلة ضد العدو الإسرائيلي لوقف العدوان، وإجبار حكومته علي تنفيذ القرارات الدولية مع حظر تصدير الأسلحة لنظام الاحتلال الذي يواصل أعمالة الإجرامية القائمة علي الإبادة الجماعية واستخدام سياسة التجويع .

وشددت النقابة العامة للسياحة والفنادق، على ضرورة التمسك بالقرارات الدولية واحترامها بوقف العدوان المتعمد علي غزة وإبادة الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم المساعدات اللازمة وعدم التهجير القسري من أراضيهم وطالبت في بيانها كافه المنظمات الاقليميه والدولية وفي مقدمتها الاتحاد العالمي لنقابات السياحة والفنادق والعمل العربية والافريقيه والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإجبار العدوان الإسرائيلي علي وقف الحرب فورا والسعي نحو اقامه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.