نقابة السكة الحديد تهنئ رئيس الهيئة لتجديد الثقة فيه لمدة عام

كتبت آية دعبس

تقدم مجلس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكرى، بخالص الشكر والتقدير للمهندس كامل الوزير وزير النقل على تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتجديد له لمدة عام .

كما تقدم مجلس النقابة بالتهنئة للمهندس محمد عامر على هذه الثقة.

وكان قد وافق الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل على تجديد الثقة للمهندس محمد عامر رئيسا للهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام كامل، جاء ذلك أثناء حضور الوزير مأدبة إفطار شهر رمضان المعظم أمس الأربعاء بشركة ايرماس المتخصصة فى عمرة وصيانة الجرارات والمملوكة بالكامل لهيئة السكة الحديد .

كما قام بتكريم بعض العاملين المتميزين ، ليكونوا نموذجا يحتزى به امام زؤملاهم .