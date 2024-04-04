نزيف الغابات المطيرة مستمر.. تدمر مساحة 10 ملاعب كرة قدم كل دقيقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أرقاما جديدة أظهرت استمرار تدمير الغابات المطيرة الأكثر نظافة فى العالم بمعدل هائل فى عام 2023 ، على الرغم من التراجع الكبير فى خسائر الغابات فى منطقة الأمازون البرازيلية والكولومبية.

ووفقا للأرقام التى جمعها معهد الموارد العالمية وجامعة ماريلاند الأمريكية، يتم إزالة منطقة من الغابات المطيرة كل عام تعادل مساحة سويسرا، بمساحة إجمالة تبلغ 37 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يعادل 10 ملاعب كرة قدم فى الدقيقة الواحدة.

وفى حين سجلت كل من البرازيل وكولومبيا تراجعات كبيرة فى خسائر الغابات بلغت 36% و49% على التوالى، بموجب السياسات البيئية للرئيسيين لولا داسيلفا وجوستافو بيترو، فقد تم تعويض هذا الانخفاض بزيادات كبيرة فى بوليفيا ولاوس ونيكارجوا ودول أخرى.

وشهدت كندا أيضا خسارة هائلة فى الغابات بسبب الحرائق، حيث فقدت أكثر من 8 مليون هكتار، بما يعادل 20 مليون فدان.

ونقلت جارديان عن ميكايلا فايس، مدير مراقبة الغابات العالمية فى معهد الموارد العالمية إن العالم قام بخطوتين للأمام وأخرتين للوراء، فيما يتعلق بخسائر الغابات العام الماضى.

وأضافت أن التراجعات الكبيرة فى الأمازون البرازيلية وكولومبيا أظهرت أن التقدم ممكن، لكن زيادة خسائر الغابات فى مناطق أخرى قد عكس هذا التقدم. وأكدت على ضرورة التعلم من الدول التى أبطأت بنجاح إزالة الغابات.

وتمثل التغييرات فى استخدام الأراضي، التى يعد إزالة الغابات عنصرا أساسيا فيها، ثانى أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى العالمى، والعامل الرئيسى وراء خسارة التنوع البيولوجى. ويعد الحفاظ على الغابات المطيرة أمرا ضروريا للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقا للباحثين.