نزل ينقذهم غرق معاهم.. حزن بمنزل الضحية الـ 5 بانقلاب سيارة فى ترعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام منزل الشاب إبراهيم محمد صبري محمد البرلسي ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية والذي توفي غرقا في ترعة الملاحة، بعدما قفز في الترعة فور مشاهدته سقوط سيارة في المياه، محاولا إنقاذ من فيها، إلا أنه توفي غرقا مع الضحاية الأربعة مستقلى السيارة.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاته، وتجمع أفراد عائلته وجيرانه وأصدقائه أمام منزله انتظارا لخروج الجثمان من المنزل لنقله للمسجد وآداء صلاة الجنازة عليه لتوديعه لمثواه الأخير.

وقال نايل البرلسي أحد اقاربه أن الشاب الشهم مشهود له بحسن الخلق والأدب والاحترام، ويحبه الجميع، وهو أيضا شاب مكافح ويعمل في أحد الكافيهات بجانب دراسته.

الضحية



الضحية



تشييع الجثمان



تشييع الجثمان