نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد عددا من المدارس بمدينة الخارجة لمتابعة أعمال التطوير

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، جولةٍ تفقدية شملت عددًا من المدارس الجاري تطويرها بنطاق بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صابر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ووصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتفقّدت مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع مخلفات أعمال التطوير، واستغلال المساحات الفارغة والمتخللات لعمل مظلات للطلاب ووسائل ترفيهية؛ وذلك استعدادًا للعودة عقب إجازة عيد الفطر لمبارك.

كما تفقّدت الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية؛ لاستيعاب طلاب مدرستي صلاح الدين الابتدائية وطلعت ضرغام، ووجهت بتركيب وسائل التهوية بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، كما اطمأنت على سير العملية التعليمية والتقت الطلاب مُشيدةً بالمستوى التعليمي لهم.

وفي سياقٍ متصل، تابعت نائب المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الثانوية بنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة وتسليم المبنى في الموعد المحدد؛ تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي 2025/ 2026.



