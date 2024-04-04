نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الأماكن المقترحة لإقامة ساحات انتظار المركبات

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا اليوم لمناقشة الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة والقري واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود علي المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ علي الطرق العامة مما يتسبب في تشوية المظهر الحضاري وحوادث السيارات.

جاء ذلك بحضور ماهر كامل هاشم، السكرتير المساعد للمحافظة، مجدي عناني، معاون المحافظ للتقنين واسترداد أراضي الدولة، والعميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الاسماعيلية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير مشروع المواقف، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وناقش نائب محافظ الإسماعيلية آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد علي الزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل علي نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.