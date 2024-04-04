ميقاتى: 313 شهيدا و 1000 نازح من قرى الجنوب اللبنانى نتيجة العدوان الإسرائيلى

إيمان حنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتى، إن العدوان الإسرائيلى على الجنوب خلف وراءه حتى الآن 1000 نازح من قرى الجنوب و313 شهيدا، وحوالى 1000 مصاب.

أضاف ميقاتى، فى كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان لا يزال مستمرا موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلان مشيرا إلى عقد اجتماعات مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، للنقاش حول ما يشهده الجنوب اللبنانى ، موضحا ان لبنان طلب المساعدة السريعة، خاصة أن هناك حوالى كارثة كبرى متمثلة في الأضرار الواقعة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 % من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وفق بيان صادر عن الحكومة اللبنانية اليوم.



ورأى ميقاتى ضرورة إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خاصة أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة، وينطبق الأمر ذاته على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، إضافة إلى ملف إعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل، مضيفا أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي؛ منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة.



واستطرد ميقاتى قائلا: أود من خلال مجلس الوزراء التأكيد على أن لبنان له أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه علينا، مثمناً الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان ،سعياً للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية ، ونؤكد ان انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع ، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعا ان نهتم بأحوالنا ، بمقدار اهتمام الدول بنا . ان التلاقي والتحاور هما اقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على اخطار كثيرة .

ومن جهة ثانية ، قال ميقاتى أننا فوجئنا صباح اليوم بملامح أزمة دبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية.