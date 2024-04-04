"مياه الفيوم" تشكل غرفة عمليات تزامنا مع إجازة عيد الفطر

الفيوم - عبد الله صلاح

أعلن المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ داخل كافة مواقع وفروع الشركه بأنحاء المحافظة تزامنا مع إحتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل توفير كافة الخدمات المقدمه للمواطنين على مدار اليوم مع الحفاظ على جودة واستدامه الخدمة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشكلة من كافة قيادات الشركة، لمتابعة ورصد أى مشكلة تتعلق بتوفير الخدمه سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي أو جودة مياه والتوجه والتحرك الفورى لإزالتها والانتهاء منها في وقتها حتى يحتفل المواطنين بعيدهم دون أن توجد مشكلة تعكر صفو احتفالهم.

وأشار، إلى أنه تم التنبيه على قائدى سيارات مياه الشرب الناقلة وسيارات النافورى والفاكيوم والكباش أن يكونوا تحت أهبه الاستعداد والتحرك الفورى إتجاه اى مشكله يتم رصدها عن طريق غرفة العمليات أو الشكاوى التي ترد للخط الساخن أو مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع "النجار"، أن الشركه تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خاصة محطات مياه الشرب وانتظام العاملين وتواجدهم بمقر عملهم بجانب مراجعة انتظام العمل داخل محطات وروافع الصرف الصحي والتأكد من جاهزية الطلمبات والمولدات والغواطس وعملها فى استقبال تصرفات المواطنين والتأكيد على عمال التسليك والفنيين بتواجدكم داخل أماكن عملهم والتواصل المستمر والدائم فى حاله حدوث أي مشكله تعيق عمل المحطات والروافع.

وأوضح، وجود فريق المعامل المتنقلة لسحب عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها لكافة القياسات والشروط الصحية المعمول والمصرح بها والمراقبة المستمر سواء لماخذ مياه الشرب أو مراحل إنتاجها.

وشدد رئيس الشركة، على العاملين بإدارة العدادات مسبقة الشحن بتواجدهم جميع أيام العيد من أجل توفير إمكانية الشحن للمواطنين الذين يريدون شحن عداداتهم نتيجة انتهاء الرصيد مع إمكانية شحن هذه العدادات أيضا عن طريق منافذ أو مكاتب الشحن فورى.