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موعد تطبيق التوقيت الصيفى.. هتقدم الساعة 60 دقيقة

الخميس، 04 أبريل 2024 01:36 م
موعد تطبيق التوقيت الصيفى.. هتقدم الساعة 60 دقيقة موعد تطبيق التوقيت الصيفى
كتب على عبد الرحمن

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موعد تطبيق التوقيت الصيفي  يبحث عنه الكثير من المواطنين، خاصة مع بداية فصل الربيع، واقتراب موعد انتهاء التوقيت الشتوي الذى استمر العمل به نحو 6 أشهر، منذ قرار  مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

التوقيت الصيفى فى مصر

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

هل نقدم الساعة فى التوقيت الصيفى

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى
 

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
 







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