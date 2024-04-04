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موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2024

الخميس، 04 أبريل 2024 11:24 ص
موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2024 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور على مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية، فيما تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات تضع الجداول ليؤدى الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، وكل مديرية تعتمد المواعيد من المحافظ المختص، حيث أن جداول ومواعيد الاختبارات مختلفة من مديرية لأخرى ولكن يجب أن تلتزم كل مديرية بموعد بدء ونهاية الامتحانات.


فيما أوضحت المديريات التعليمية، أن تقييم طلبة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسى الثانى بلا امتحانات شهر، ويتم التقييم بامتحان نهاية العام فقط والذى يعقد خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل ومجموع درجات المواد في الترم بأكمله 140 درجة + 140 درجة في الفصل الدراسى الثانى ليصبح المجموع الكلى للطالب في الشهادة الإعدادية 280 درجة وليس 300 درجة.

 







وزارة التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024

اخبار مصر



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