موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2024

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور على مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية، فيما تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات تضع الجداول ليؤدى الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، وكل مديرية تعتمد المواعيد من المحافظ المختص، حيث أن جداول ومواعيد الاختبارات مختلفة من مديرية لأخرى ولكن يجب أن تلتزم كل مديرية بموعد بدء ونهاية الامتحانات.



فيما أوضحت المديريات التعليمية، أن تقييم طلبة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسى الثانى بلا امتحانات شهر، ويتم التقييم بامتحان نهاية العام فقط والذى يعقد خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل ومجموع درجات المواد في الترم بأكمله 140 درجة + 140 درجة في الفصل الدراسى الثانى ليصبح المجموع الكلى للطالب في الشهادة الإعدادية 280 درجة وليس 300 درجة.