موجز الاقتصاد.. 235 مليون قدم3 غاز يوميا متوسط إنتاج رشيد والبرلس بزيادة 107%

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 4-4-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، التخطيط: 34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات للإسكندرية بخطة 23/2024 لتنفيذ 565 مشروعًا، و البترول: 235 مليون قدم3 غاز يومياً متوسط إنتاج رشيد والبرلس بزيادة 107%.





التخطيط: 34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات للإسكندرية بخطة 23/2024 لتنفيذ 565 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024 .

البترول: 235 مليون قدم3 غاز يومياً متوسط إنتاج رشيد والبرلس بزيادة 107%

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعم جهود التعاون والشراكة القائمة والناجحة بين قطاع البترول وشركائه شل وبتروناس ، ونجاحهم فى إطلاق العمل فى المرحلتين العاشرة والحادية عشر ، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية ووضعهما على خريطة الإنتاج فى التوقيتات المحددة ، كما أشاد ،خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة رشيد والبرلس عن عام 2023، بما يقدمه فريق عمل رشيد والبرلس من جهود سواء فى عمليات التنمية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار أو الحرص على التطوير المستمر لمنظومة السلامة أو تحسين العمليات الإنتاجية وكفاءة الطاقة أو مراجعة وتقييم جميع الفرص المتبقية فى مناطق العمل.





رئيس "الأهلى للصرافة": 5.6 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ قرار تحرير سعر الصرف

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 5.6 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس الأربعاء بلغت 287 مليون جنيه.





وزير الإسكان: 4 مدن جديدة تقود حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشروق، وسوهاج الجديدة، والعبور، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

سعر الذهب فى مصر الآن يسجل 3120 جنيها للجرام من عيار 21

ارتفع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3120 جنيها بعد ارتفاع طفيف صباح اليوم مع ارتفاع السعر العالمى للذهب إلى مستويات عالية.





وزيرة التعاون الدولى تلتقى السفير الكورى لبحث مواصلة تطوير العلاقات المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين ومواصلة جهود تطوير أطر التعاون الإنمائي، بحضور المسئولين من الجانبين.

الرقابة المالية: تعديل صندوق الولاء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 566 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

"قطاع الأعمال": تصدير أول شحنة من إنتاج "مصر للحرير الصناعى" بكفر الدوار.. صور

في إطار التوجه بدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الصادرات وخفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وتبني خطة شاملة للتحديث والتطوير وإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية والمصانع التي ليس لها بديل محليا، وكذلك التشغيل وزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، نجحت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار في تصدير أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وهى السنوات التى توقفت فيها الشركة عن العمل حتى شهر يناير الماضى، والذي شهد تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمصانع الحرير البوليستر واتخاذ قرار إعادة إحياء الشركة وتشغيل مصانعها وتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنتجات خاصة لصناعة الغزل والنسيج في القطاعين الخاص "والأعمال العام".

التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات تطلق مبادرة لرفع الوعى بالأمن السيبرانى بأفريقيا

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعا حول استخدام الأمن السيبراني في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بشراكة استراتيجية مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS الموزع والشريك الإستشاري الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السبيراني في مصر والقاهرة الأفريقية.