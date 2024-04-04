اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 04:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 3 عناصر من الشرطة الإيرانية فى هجمات جنوب البلاد

الخميس، 04 أبريل 2024 03:45 ص
مقتل 3 عناصر من الشرطة الإيرانية فى هجمات جنوب البلاد الحرس الثورى الإيرانى
وكالات

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قتل ثلاثة رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز للشرطة في هجمات على مراكز أمنية ومقرات تابعة للحرس الثورى جنوب إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن جماعة تطلق على نفسها اسم  جيش العدل شنت هجمات على مقرات مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، أسفرت عن مقتل نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصرى أمن آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أن هجوماً وقع على مركزين عسكريين وسط مدينة تشابهار جنوب شرق إيران، بينهما مخفر للشرطة، مشيرة إلى أنّ الهجمات نفذتها عناصر مرتبطة بجماعة "جيش العدل" المعارضة.







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